الكهرباء: زيادة ساعات التجهيز مرهونة بأربع خطوات

2020/07/11 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء اليوم السبت، أن زيادة ساعات تجهيز الطاقة مرهونة بأربع خطوات.

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