2020/07/11 | 12:19 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخول قوة مشتركة إلى منفذين حدوديين مع إيران .. البرلمان يعلن دعمه لإجراءات فرض هيبة الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 12:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول قوة مشتركة إلى منفذين حدوديين مع إيران .. البرلمان يعلن دعمه لإجراءات فرض هيبة الدولة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول قوة مشتركة إلى منفذين حدوديين مع إيران .. البرلمان يعلن دعمه لإجراءات فرض هيبة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).