صحيفة تتحدث عن ’عرض مثير’ قدمه العراق إلى لبنان

2020/07/11 | 12:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة لبنانية، السبـت، أن العراق من خلال وفده الذي زار لبنان مؤخراً قد عرضا مغريا للبنان....

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