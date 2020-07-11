مقتل عنصر من داعش كان يتخفى في نهر ديالى خلال العملية الأمنية (صورة)

2020/07/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، قيام قوات الحشد الشعبي بقتل عنصر تابع لعناصر تنظيم داعش كان يتخفى في نهر ديالى خلال عملية أبطال العراق.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن عملية ابطال العراق بمرحلتها الرابعة، ابطال الفوج الثالث باللواء 23 بالحشد الشعبي، تمكنوا من قتل احد عناصر داعش".

وأضاف البيان، أن "قوات الحشد الشعبي دمرت وكر التنظيم بعد محاصرتهم في زور نهر ديالى في خانقين في تل منجل".

يتبع.



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