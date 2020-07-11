القبض على 11 عنصراً تابعاً لداعش في نينوى

2020/07/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، السبت، إلقاء القبض على 11 عنصراً تابعاً لتنظيم داعش في مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على 11 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى، ومطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضاف البيان، أن "اثنين منهم عملا في ما يسمى المعسكرات العامة، وآخر في ما يسمى المعهد الشرعي، والمكنى ابو هدير، والمكنى ابو رقية، عملا بما يسمى فرقة عين جالوت، أما المكنى ابو رحيل، عمل حارس بما يسمى المنظومة".

وأشار إلى أن "أحدهم عمل بما يسمى مركز الولاية الجند، وآخر في ولاية نينوى، كما عمل ثلاثة منهم بما يسمى ولاية دجلة، والحويجة، وحمام العليل".

وأوضح البيان، أنه "من خلال التحقيقات الأولية معهم، اعترفوا بانتمائهم للعصابات الإجرامية والمبايعة لهم، ولديهم عدة عمليات ضد القوات الأمنية، وابتزاز، وتهجير، وقتل المواطنين خلال سيطرة العصابات الإرهابية على المحافظة آنذاك، ليتم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لإكمال أوراقهم التحقيقية".

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بغداد اليوم- بغداد

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وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان تلتقه (بغداد اليوم)، إن "قوات الحشد الشعبي عثرت على مضافة لداعش تحوي

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باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم السبت، بمداهمة جميع المناطق الحدودية بين محافظة ديالى وكردستان لتطهيرها من جيوب الإرهاب.

وذكر إعلام الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "ضمن عمليات ابطال العراق / المرحلة الرابعة و

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وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن عملية ابطال العرا

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