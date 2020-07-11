الكاظمي يخول القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ

2020/07/11 | 12:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

خوّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (11 تموز 2020)، القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية، وذلك خلال زيارته منذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الكاظمي خلال زيارته المنفذ، إن "القوات العسكرية مخولة بإطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية".

وأضاف، أن "الحرم الجمركي بات تحت حماية قوات عسكرية".

وتابع الكاظمي: "طالبت رئيس المنافذ بإعداد خطة لإعادة تأهيل جميع المنافذ".

ونقل بيان آخر صادر عن إعلام هيأة المنافذ الحدودية، عن الكاظمي قوله، إن "زيارتنا للمنفذ رسالة واضحة لكل الفاسدين بأنه ليس لديكم موطئ قدم في المنافذ الحدودية اجمع وعلى جميع الدوائر العمل على محاربة الفساد لأنه مطلب جماهيري".

وأكمل، ان "زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا وجود لكم، واعددنا الخطط الكفيلة لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب".

وقال: "منحنا صلاحيات الى رئيس هيأة المنافذ الحدودية لمحاربة الفاسدين وملاحقتهم في كافة المنافذ الحدودية".

وفي وقت سابق، تفقّدَ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت (11 تموز 2020)، منفذ المنذرية الحدودي في ديالى خلال زيارته للمحافظة للاشراف على عمليات أبطال العراق في مرحلتها الرابعة.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، تفقّدَ منفذ المنذرية الحدودي مع إيران، تزامنا مع وصول قوات عسكرية لتفتيش المنفذ في إطار عملية فرض السيطرة الأمنية عليه لمنع حالات الفساد والتهريب".

ووصل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم السبت، (11 تموز 2020)، إلى محافظة ديالى بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية في المحافظة.

وذكرت قياد العمليات المشتركة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، في وقت سابق اليوم السبت، أنه "تم تخصيص قوات نخبة لمسك منفذي مندلي والمنذرية بشكل دائم من أجل مكافحة الفساد".

وأضاف البيان، أن "قوات الرد السريع سيطرت على منفذي مندلي والمنذرية وفرضت السيطرة عليهما".

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