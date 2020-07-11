مقتل داعشي واصابة مقاتل بالحشد العشائري في ديالى وكركوك

2020/07/11 | 12:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/افاد مصدر في الحشد الشعبي يوم الاسبت بمقتل عنصرمن تنيظم داعش وتدمير مضافة في حدود قضاء خانقين ١٠٥ كم شمال شرق بعقوبة.

وقال مصدر في الحشد لوكالة شفق نيوز، ان "الفوج ٣ لواء٢٣ قيادة قاطع عمليات ديالى للحشد تمكن من تدمير مضافة وقتل داعشي والاستيلاء على سلاحه في زو نهر ديالى قرب منطقة شيرك التابع لقضاء خانقين ضمن عمليات ابطال العراق الرابعة".

واضاف" أن العمليات متواصلة بتنسيق ببن جميع القطعات الأمنية".

واعلنت قيادة العمليات المشتركة في وقت سابق اليوم انطلاق "عمليات ابطال العراق الرابعة"، لتطهير المناطق الواقعة بين ديالى وكوردستان والمناطق الحدودية مع إيران شرقي ديالى وبإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتواجد في قيادة العمليات المشتركة بديالى.

ويشارك في العمليات أيضا فوج مكافحة الإرهاب والبيشمركة ضمن حدود إقليم كوردستان.

في غضون ذلك افاد مصدر امني مسؤول بتعرض عناصر من التنظيم للفوج 56 التابع للحشد العشائري فجر اليوم في محور الحويجة جنوب غربكركوك مما ادى الى جرح احد المقاتلين من قبيلة البوحمدان.

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