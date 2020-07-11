البعيجي: عدم صرف رواتب منتسبي الصحة بخس بحقهم

2020/07/11 | 12:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..طالب عضو مجلس النواب منصور البعيجي، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالايعاز الى وزارة المالية بصرف رواتب منتسبي وزارة الصحة فورا وعدم تأخير صرفها نهائيا لانها تأخرت كثيرا وهم يخوضون حربا قاسية مقابل جائحة كورونا منذ اشهر.وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “مشكلة تاخير صرف رواتب موظفي الدولة هو […]

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