غسيل الأموال ليس آخر القائمة !

2020/07/11 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عامر القيسي لايمكن اتهام مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ ، التي أدرجت العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بانها مفوضية طائفية سنيّة أو شيعية ، ولايمكن اتهامها...أكمل القراءة ←

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