تقرير أميركي: نظام المحاصصة الذي أسسته واشنطن هو أصل الفساد في العراق 

2020/07/11 | 12:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية ، السبت، أن معظم المشاكل الموهنة للوضع الاقتصادي العراقي والتي تعيق انتقال الدولة العراقية نحو الديمقراطية هي الطائفية الراسخة والنظام السياسي الكليبتوقراطي الذي يهدر الموارد الضرورية للبلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الفساد هو القضية المركزية التي تواجه اي حكومة عراقية وقد […]

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