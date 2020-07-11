2020/07/11 | 12:33 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط 3 ضحايا واصابة اثنين آخرين من الحشد الشعبي بتفجير في ديالى

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