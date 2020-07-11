روحاني: إيران تسعى لإنتاج لقاح وعلاج لكورونا

2020/07/11 | 12:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، أن بلاده تسعى لإنتاج لقاح وعلاج لفيروس كورونا رغم العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي دولة إغلاق الاقتصاد لأشهر لمواجهة تفشي الوباء.وقال روحاني، خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة “كوفيد-19″، اليوم السبت، إنه “لا يستطيع أي بلد في العالم إغلاق الاقتصاد عدة أشهر لمواجهة تفشي فيروس […]

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