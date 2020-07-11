الاشرار يتاكلون والثورة تنتصر

2020/07/11 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عوني القلمجي خلاف على المناصب والصفقات المشبوهة وسرقة الاموال والثروات، واتفاق على خدمة المحتل وشرعنة مخططه لتدمير العراق دولة ومجتمعا.هذا هو فحوى الصراع ومضمونه، بين متزعمي الطوائف والكتل والمليشيات...أكمل القراءة ←

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