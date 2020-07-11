هل سيذهب دم الشهيد الهاشمي مع الريح؟

2020/07/11 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش (يا رئيس وزراء العراق: لقد جَرَّأْتُهم عليك حَتّى اجْتَرَأْوا عليك، والعاقل من اتعظ من التجربة).المراقب السياسي غالبا ما يتابع عددا من المواقع المفضلة لديه والتي تتناسب مع...أكمل القراءة ←

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