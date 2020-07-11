البياتي: تحرير الموصل جسد أروع الملاحم البطولية على أرض العراق

2020/07/11 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الشعب العراقي والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير مدينة الموصل.

وقال البياتي في بيان، إن ذكرى تحرير الموصل من عصابات داعش تعيد إلى الاذهان بطولات أبناء القوات المسلحة بمختلف صنوفهم وتشكيلاتهم الذين سطروا اروع الملاحم البطولية وتقدموا بكل بسالة لتحرير الموصل واستطاعوا هزيمة داعش الإرهابي ودحر مخططاته الخبيثة في السيطرة على ارض العراق من خلال التعاون الميداني والاداري لقادة الجيش ودماء الشهداء التي سالت لاستعادة الأراضي العراقية.

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