ابتكار “فلتر” يدمر فيروس كورونا في ثوان

2020/07/11 | 12:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..ابتكر فريق بحثي من جامعة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية منقي هواء أو فلتر يقتل فيروس كورونا المستجد بشكل فوري خلال ثوان معدودة أعلن العلماء نتائج ما توصل إليه الجهاز في ورقة علمية نشرتها مجلة “ماتيريل توداي فيزكس”، أوضحوا فيها أنهم صمموا منقي هواء (فلتر)، يمكنه اصطياد فيروس كورونا وقتله، حسبما نقل موقع “eurekalert”.[…]

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