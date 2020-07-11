وزير إيراني: تسلمنا 50% من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق

2020/07/11 | 12:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلن مساعد وزير الطاقة الايراني، همايون حائري، تسلم 50% من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق.وقال حائري، إن "عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وأن وزير الطاقة الايراني في زيارته الاخيرة للبلد الجار أبرم عقدا لمدة عامين".واضاف، أن "إيران تسلمت 50%، من المستحقات المترتبة على تصدير الكهرباء للعراق، ومن المقرر عبر آلية، استلام بقية المستحقات بواسطة التعاملات المصرفية القائمة".وتابع حائري أن "حجم صادرات ايران من الكهرباء لدول الجوار متغير، ويعتمد على الفصل بحسب الصيف والشتاء".

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