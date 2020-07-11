العمل العسكري قد يعرقل انتقال نجم البحرين الى الشرطة

2020/07/11 | 12:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف لاعب المنتخب البحريني، سيد ضياء، ان العمل العسكري قد يكون عائقاً امام انتقاله الى صفوف نادي الشرطة العراقي.وقال ضياء في تصريح لوسائل اعلام بحرينية تابعته وكالة/ المعلومة/ إن “المفاوضات وصلت الى مراحل متقدمة خلال الايام الماضية مع نادي الشرطة العراقي”.وأضاف “لدي الرغبة بتمثيل نادي الشرطة لاسيما ان الشرطة يعتبر من الفرق […]

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