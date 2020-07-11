انطلاق عمليات أبطال العراق بمرحلتها الرابعة في ديالى

2020/07/11 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بتوجيه مِن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت عمليات ابطال العراق، المرحلة الرابعة، لملاحقة بقايا الارهاب وفرض الامن والاستقرار في محافظة ديالى، مع تطهير وتفتيش الشريط الحدودي مع إيران والدخول بعمليات خاصة ضمن المناطق التي استغلتها عناصر داعش للتواجد وتنفيذ عملياتها الإرهابية وهي المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

العملية انطلقت بمشاركة قيادة القوات البرية، قيادة عمليات ديالى، قيادة عمليات صلاح الدين، قيادة عمليات سامراء، قيادة قوات الشرطة الاتحادية، قوات الرد السريع، قوات الحشد الشعبي، لواءين مِن القوات الخاصة، قوات الحدود، جهاز مكافحة الارهاب – قيادة العمليات الخاصة الثانية، فوج مكافحة الارهاب السليمانية، قيادة شرطة ديالى، وبإسناد مِن طيران الجيش والقوة الجوية وطيران التحالف الدولي.

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