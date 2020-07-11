2020/07/11 | 13:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت اللجنة القانونية النيابية، أن القضاء لا يمكنه مواجهة ملفات الفساد دون محكمة نزاهة عليا يكون فيها القاضي مصان أمنيا.

وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح، إن نجاح الحكومة في القضاء على الفساد مرهون باتخاذ خطوات عدة، أبرزها إنشاء محكمة عليا للنزاهة تكون شبيهة بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من ذوي الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم أو تهديدهم، وتعيين محققين قضائيين مختصين، وفتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو الى زاخو دون استثناء.

وأشار العقابي إلى ان الحكومة والبرلمان مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من اجل تمرير القضايا بشكل مباشر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العقابي: القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون تشكيل محكمة عليا للنزاهة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العقابي: القضاء لا يمكنه مواجهة الفساد دون تشكيل محكمة عليا للنزاهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).