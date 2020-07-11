انقطاع مياه الشرب عن 100 الف مواطن في ديالى

2020/07/11 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي في محافظة ديالى، السبت، عن انقطاع مياه الشرب عن 100 الف مواطن داخل المحافظة.وقال مدير ناحية بهرز(9كم جنوب بعقوبة) نزار اللهيبي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” مياه الشرب انقطعت عن 100 الف مواطن يمثلون اهالي بهرز وقراها واجزاء واسعة من منطقة التحرير بسبب تقف مشاريع الاسالة الرئيسية منذ 48 ساعة”.[…]

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