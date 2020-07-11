2020/07/11 | 13:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ واسط ’يستنجد’ بالكاظمي للسيطرة على منفذ زرباطية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ واسط ’يستنجد’ بالكاظمي للسيطرة على منفذ زرباطية) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ واسط ’يستنجد’ بالكاظمي للسيطرة على منفذ زرباطية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).