بعد ملحمة تحرير الموصل.. مسؤولية النهوض بالدولة

2020/07/11 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحرير الموصل من عصابات داعش الأرهابية ملحمة وطنية عراقية، في ذكراها الثالثة أكد رئيس جمهورية العراق برهم صالح، أن إستكمال النصر يتطلب بناء الدولة الم...

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