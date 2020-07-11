ثلاث محافظات عراقية تسجل نصف درجة الغليان واخرى تتجاوز

2020/07/11 | 13:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن توقعاتها لحالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد....

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