بعد مندلي.. الكاظمي يوافق على افتتاح منفذ جديد مع إيران

2020/07/11 | 13:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مدير الشؤون العربية والافريقية بمنظمة التنمية التجارية الإيرانية فرزاد بيلتن، السبت، عن موافقة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على إعادة فتح معبرين حدودوين مع البلاد بشكل محدود.وقال بيلتن في تصريح أوردته “فارس”، إن العراق وافق على فتح منفذي “شلمجه” و”سومار” (يقابله مندلي في العراق) الاسبوع الفائت.وأشار الى أن الحدود التجارية […]

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