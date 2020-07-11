2020/07/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيأة الحشد الشعبي، السبت (11 تموز 2020)، بمنع المنتسبين التابعين للهيأة من إبداء آرائهم السياسية في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

يتبع.



.



.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- ديالى

خوّل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (11 تموز 2020)، القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية، وذلك خلال زيارته منذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الكاظمي خلال زيارته المنفذ، إن "القوات العسكري

بغداد اليوم- ديالى

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت (11 تموز 2020)، إن مرحلة إعادة النظام بدأت، وذلك خلال زيارته منذ مندلي الحدودي مع إيران.

وقال الكاظمي في تصريحات نقلتها القناو الرسمية، إنه "يؤكد بعد زيارته لمنفذ مندلي الح

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مساعد وزير الطاقة الايراني، همايون حائري، تسلم 50% من المستحقات المترتبة على توريد الكهرباء للعراق.

وقال حائري في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "عملية توريد الكهرباء للعراق متواصلة، وأن وزير الطاقة الايراني ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثيقة.. الكاظمي يمنع منتسبي الحشد من إبداء آرائهم السياسية في الإعلام ومواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثيقة.. الكاظمي يمنع منتسبي الحشد من إبداء آرائهم السياسية في الإعلام ومواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).