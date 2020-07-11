انطفاء شبه تام للكهرباء في البصرة وميسان

2020/07/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

تعرضت محافظتا البصرة وميسان، السبت (11 تموز 2020)، إلى انطفاء شبه تام للشبكة الوطنية للطاقة الكهرب...





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