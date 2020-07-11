2020/07/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت عائلة جاك تشارلتون، المتوّج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 لكرة القدم، وفاته عن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مدرب متوج بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم/ متابعة
أعلنت عائلة جاك تشارلتون، المتوّج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 لكرة القدم، وفاته عن ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مدرب متوج بكأس العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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