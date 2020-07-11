وفاة مدرب متوج بكأس العالم

2020/07/11 | 13:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أعلنت عائلة جاك تشارلتون، المتوّج مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم 1966 لكرة القدم، وفاته عن ...





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