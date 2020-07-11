مكافحة الإرهاب ينفذ إنزالات جوية بين ديالى وكردستان

2020/07/11 | 13:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]باشرت قوات جهاز مكافحة الإرهاب، السبت، بمداهمة جميع المناطق الحدودية بين محافظة ديالى وكردستان لتطهيرها من جيوب الإرهاب.

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