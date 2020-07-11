ومضاتٌ شَقِيَّة - يحيى علوان

2020/07/11 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يحيى_علوان (1) يحرقون الحنطة والقهوة ، ويدعوننا للتبرُّع صَدَقةً من أجل "خبز الجياع"!! * القنوات الفضائية شركاتٌ تعتاشُ على ضحاياها ، < ......





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