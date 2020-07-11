نصيف: لا يوجد موجب لاستمرار تعطل عمل البرلمان

2020/07/11 | 14:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبرت عضو مجلس النواب عالية نصيف , السبت, أن غياب البرلمان وعدم عقد جلساته في ظل صدور عدة قرارت من الحكومة والتي تستوجب مناقشاتها بانه غير موجبة, مؤكدة ان عددا من النواب قدموا مقترحات لتجاوز غياب السلطة التشريعة عن الساحة .وقالت نصيف في تصريح لـ / المعلومة / , ان […]

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