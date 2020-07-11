الكاظمي يكشف عن انطلاق عمليات كبرى خلال الساعات القادمة في المنافذ الحدودية

2020/07/11 | 14:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، عن عن انطلاق عمليات كبرى خلال الساعات القادمة في المنافذ الحدودية.وقال الكاظمي في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز عربية” إنه “تم تخويل القوات الأمنية إطلاق النار على المتجاوزين على المنافذ الحدودية”.وأضاف أن ” هاز مكافحة الإرهاب نفذ عمليات إنزال جوي فجر اليوم وتمت السيطرة على …

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