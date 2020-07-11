الكهرباء تتلقى هجوماً لاذعاً بوسم “سعر غالي لطاقة رديئة” انطفاء تام في محافظتين،، والوزارة: زيادة التجهيز مرهون بأربع خطوات

2020/07/11 | 14:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أكدت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن زيادة ساعات تجهيز الطاقة مرهونة بأربع خطوات.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى العبادي في تصريحات للوكالة الرسمية إن”زيادة ساعات التجهيز تحتاج إلى مقدمات ،وخطوات فعلية منها ،الصيانة الدورية، وفك التجاوزات عن الشبكة، ومعالجة العشوائيات، ووضع خطة وقودية”.وأشار العبادي إلى”خروج وحدتين إنتاجيتين عن […]

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