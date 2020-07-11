هل سيتجه تحالف العامري لمعارضة حكومة الكاظمي؟

2020/07/11 | 14:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، حقيقة اتخاذ قرار بالذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية للحكومة العراقية، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وقال النائب عن التحالف عدي شعلان، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن وجود اتفاق واجماع في تحالف الفتح، بالذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية للحكومة العراقية، غير دقيق، ولا صحة لها".

وبين انه "حتى اللحظة لا يوجد هكذا قرار، ونحن مازلنا في طور مراقبة الاداء الحكومي، وجدية الجهات الحكومية في تنفيذ البرنامج الحكومي، دون اتخاذ اي قرار او مناقشة التوجه الى المعارضة من عدمها".

وتداولت انباء تفيد بمعلومات تتحدث عن اجتماع لتحالف الفتح في منزل هادي العامري، تم الاتفاق فيه الى الذهاب نحو خيار المعارضة السياسية الرسمية لحكومة مصطفى الكاظمي، بسبب رفض التحالف تعامل الكاظمي مع ملف فيروس كورونا، وملف القوات الامريكية والتركية، وذلك بعد ايام من تقديم الفتح طلب رسمي لاستضافة رئيس الوزراء في البرلمان العراقي.

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