2020/07/11 | 14:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار ،السبت، باستشهاد منتسبين اثنين من قوات الحشد العشائري بهجوم مسلح غربي الانبار .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “مجموعة من عناصر عصابات داعش الاجرامية فتحت نيران اسلحتها الرشاشة على اثنين من منتسبي الحشد العشائري حال وصولها الى منطقة المسخن 20كم عن مركز قضاء هيت غربي الانبار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد اثنين من منتسبي الحشد العشائري بهجوم مسلح غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد اثنين من منتسبي الحشد العشائري بهجوم مسلح غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).