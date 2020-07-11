2020/07/11 | 14:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، اليوم السبت، القبض على مقدم في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.وقال مصدر امني لـ”تقدم” إن “الشؤون الداخلية القت القبض على ضابط برتبة مقدم في شرطة كركوك بأخذ رشوة من احد اولياء الموقوفين متلبساً بيده المبلغ”.وأضاف ان “المقدم الان موقوف في الشؤون الداخلية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على ضابط متلبساً بالرشوة في كركوك وكالة تقدم الاخبارية.

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