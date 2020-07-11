2020/07/11 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..ظهرت بؤر لتفشي فيروس كورونا في عدد من القواعد العسكرية الأمريكية الواقعة في جزيرة أوكيناوا بجنوبي اليابان، حسبما أفادت صحيفة “ريوكيو سيمبو” المحلية.وذكرت الصحيفة أنه تم تسجيل 60 حالة إصابة بالعدوى في تلك القواعد حتى الآن، بما فيها 38 حالة في قاعدة “فوتنما” للمارينز.ووفقا للصحيفة اليابانية، فقد شهدت مناطق في وسط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).