2020/07/11 | 14:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفقاً للقانون.. من هو بديل النائبة كمبش وهل يمكن ان يكون رجلاً؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 14:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفقاً للقانون.. من هو بديل النائبة كمبش وهل يمكن ان يكون رجلاً؟) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفقاً للقانون.. من هو بديل النائبة كمبش وهل يمكن ان يكون رجلاً؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).