2020/07/11 | 14:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدل الستار على منافسات المرحلة الــ35 من الدوري الإسباني لكرة القدم،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بنزيما في شباك ألافيس) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بنزيما في شباك ألافيس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).