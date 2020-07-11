الداخلية: القبض على 11 إرهابيا في نينوى

2020/07/11 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية اليوم السبت القبض على 11 إرهابياً في محافظة نينوى.وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقت المعلومة نسخة منه أنها”ألقت القبض على الإرهابيين في مناطق متفرقة من نينوى ،وهم مطلوبون وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية”، واشارت إلى أن” اثنين منهم عملا في ما يسمى […]

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