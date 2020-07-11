2020/07/11 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في النجف، السبت (11 تموز 2020)، بأن المحافظة سجلت 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النجف تسجل 180 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النجف تسجل 180 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).