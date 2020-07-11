ذي قار تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/07/11 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر طبي من محافظة ذي قار، السبت (11 تموز 2020)، بتسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة هذا اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظة سجلت 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم في عموم المحافظة".

وفي وقت سابق، قدم خمسة من كبار أطباء الناصرية، اليوم السبت (11 تموز 2020)، استقالات جماعية من خلية أزمة ذي قار.

وقال مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خمسة من كبار أطباء الناصرية قدموا استقالتهم من خلية الازمة، احتجاجاً على نقص مادة الأوكسجين في المحافظة".

وأوضح، أن "الأطباء الخمسة هم كل من الدكتور حيدر الفياض، والدكتور مجيد موحان الحمامي، والدكتور ضياء العمري، والدكتور حيدر علي حنتوش، والدكتور علي عبد سعدون".

وتعاني محافظة ذي قار، من نقص حاد في مادة الاوكسجين الذي يعد المادة الأساسية لمرضى فيروس كورونا المستجد، ما تسبب بالعديد من الوفيات في المحافظة، على الرغم من إعلان عدد من الجهات إيصال مادة الاوكسجين لمستشفيات ذي قار.

وأمس الجمعة، وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، بإنشاء معمل لإنتاج الأوكسجين الطبي في محافظة ذي قار.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الجمعة، تسجيل 78 حالة وفاة، و 2848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم العراق، بينها 91 إصابة و 12 حالة وفاة في محافظة ذي قار.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- النجف

أفاد مصدر طبي في النجف، السبت (11 تموز 2020)، بأن المحافظة سجلت 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفحوصات المختبرية أثبتت إصابة 180 شخصاً بفيروس كورونا الم

بغداد اليوم- ذي قار

قدم خمسة من كبار أطباء الناصرية، اليوم السبت (11 تموز 2020)، استقالات جماعية من خلية أزمة ذي قار.

وقال مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "خمسة من كبار أطباء الناصرية قدموا استقالتهم من خلية الازمة

بغداد اليوم- كردستان

أفاد مصدر أمني من محافظة دهوك، السبت (11 تموز 2020)، بأن القوات التركية سيطرت على جبلين في محافظة دهوك، فيما جددت قصفها على قرى ومناطق تابعة لقضاء العمادية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات التركية سيطر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ذي قار تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ذي قار تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).