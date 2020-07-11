ملاحظات سريعة عن السخرية في -عجيبة بيت أبي بشارة- لنبيل عودة - نبيل عودة

2020/07/11 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة د.



أفنان القاسمأولاً) لا مكان للهزل في العالم الساخر "النبيلي"، فالسخرية تبنى بالجاد، منذ الكلمات الأولى حتى الكلمات الأخيرة، الألفاظ لا تنتمي إلى بنية التهكم، والأشياء لا تُعرض على الرغم من غرابتها إلا من خلال علاقاتها الواقعية في بنية الخطاب: "العجيبة" التي تتمثل بالزيت السائل تحت قدمي تمثال السيدة العذراء كعنصر كودي فقط لا غير لا يسعى الكاتب من ورائه إلى الإقناع أو عدمه، إنه يبني عالم عدم ا ......





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