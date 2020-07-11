2020/07/11 | 15:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة: السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة: السيطرة على المنافذ الحدودية خطوة تحول جوهرية في مسار بناء الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).