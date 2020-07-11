2020/07/11 | 15:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار اعلن عدد من كبار اطباء الاختصاص في محافظة ذي قار، اليوم السبت، تقدمهم بطلب لاعفائهم من خلية الازمة المحلية.وجاء في بيان صحفي، ان الاطباء الخمسة “الذين ادرجت اسماءهم من ضمن خلية الازمه الرئيسيه في محافظة ذي قار “ يتقدمون بطلب لاعفائهم من الخلية.واكد هؤلاء الاطباء انهم لن يقصروا في “اي الواجبات المناطة الينا من رعاية المرضى والاستشارات العلمية”.والاطباء الخمسة هم كل من الدكتور حيدر الفياض، والدكتور مجيد موحان الحمامي، والدكتور ضياء العمري، والدكتور حيدر علي حنتوش، والدكتور علي عبد سعدون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنسحاب أطباء من خلية الأزمة بذي قار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنسحاب أطباء من خلية الأزمة بذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).