أخبار سيئة للمئات من الطواقم،، بهذه الطريقة ستسرح طيران الإمارات المزيد من موظفيها

2020/07/11 | 15:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قال رئيس شركة “طيران الإمارات” إن الشركة تعتزم إلغاء ما يصل إلى 9 الاف وظيفة بسبب وباء كورونا.وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها أكبر شركة طيران للمسافات الطويلة في العالم عن عدد الوظائف التي ستُفقد.وقبل الأزمة، كان لدى طيران الإمارات 60 ألف موظف.وقال تيم كلارك إن الشركة سرّحت […]

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