تطوير فيلتر للهواء يقتل فيروس كورونا على الفور

2020/07/11 | 15:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تمكن باحثون من تصميم فيلتر هواء يستطيع أن يحتجز فيروس كورونا “COVID-19″، مما يؤدي إلى قتله على الفور.ونشر فريق من الباحثين من جامعة هيوستن وجامعة تكساس وشركة ميديستار، بحثا في مجلة “Journal Material Today Physics”، يوضح بالتفصيل عملية التسخين الفائق لفيلتر رغوي من النيكل إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) كجزء […]

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