تقليص الدوام الرسمي في محكمة السليمانية ودوائرها

2020/07/11 | 15:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت محكمة محافظة السليمانية يوم السبت تقليص الدوام الرسمي الى 3 ايام في الاسبوع.

وقالت المحكمة في ابلاغ رسمي اليوم، "نسترعي انتباه المواطنين انه وفق ثرار مجلس وزارة العدل، والمديرية العامة لدوائرها لغرض الوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق التعليمات الصحية والى اشعار اخر فإنه تقرر ان يكون الدوام الرسمي 3 ايام في الاسبوع لانجاز المعاملات في دوائر كاتب العدل في محافظة السليمانية، مبينة ان الدوام سيكون في ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء.

واضاف البيان ان الدوام اليومي سيبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحا ولغاية الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، مؤكدا ان يومي الاحد والخميس سيعطل الدوام في دوائر كاتب العدل في كافة محافظة السليمانية، وان القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ 13/7/2020.

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