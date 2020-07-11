2020/07/11 | 15:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير صحة البصرة : تخصيص (25) ألف دينار اجر يومي للمتطوعين والعاملين في الردهات الوبائية بدلا من (10) آلاف دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/11 | 15:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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