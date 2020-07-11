2020/07/11 | 15:50 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزوراء يجدد تعاقده لموسم اخر مع اللاعبان محمد عبد الكريم و منتظر محمد جبر

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